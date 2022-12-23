23 декабря 2022, 11:57
Северная Корея запустила баллистические ракеты — «Ренхап»
«Ренхап»: военные КНДР запустили из Пхеньяна баллистические ракеты
Военные Северной Кореи запустили баллистические ракеты малой дальности из Пхеньяна. Об этом сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на ВС Республики Корея.
«Север запустил две ракеты малой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря», — сказано в заявлении южнокорейских военных.
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КНДР уже запускала на этой неделе ракеты. По сведениям Береговой охраны Японии, северокорейские военные 19 декабря запустили две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они приземлились за пределами исключительной экономической зоны страны.
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Ранее сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Е Чжон — заявила, что ее страна покажет всей планете мощь межконтинентальных баллистических ракет. Она подчеркнула, что КНДР будет и дальше разрабатывать собственные ракеты вопреки угрозам ввести санкции.
Северная Корея
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