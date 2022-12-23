Мир 23 декабря 2022, 11:57 Северная Корея запустила баллистические ракеты — «Ренхап» «Ренхап»: военные КНДР запустили из Пхеньяна баллистические ракеты РИА «Новости»

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Военные Северной Кореи запустили баллистические ракеты малой дальности из Пхеньяна. Об этом сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на ВС Республики Корея.

«Север запустил две ракеты малой дальности из района Сунан в Пхеньяне в сторону Японского моря», — сказано в заявлении южнокорейских военных.

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КНДР уже запускала на этой неделе ракеты. По сведениям Береговой охраны Японии, северокорейские военные 19 декабря запустили две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они приземлились за пределами исключительной экономической зоны страны.

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Ранее сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Е Чжон — заявила, что ее страна покажет всей планете мощь межконтинентальных баллистических ракет. Она подчеркнула, что КНДР будет и дальше разрабатывать собственные ракеты вопреки угрозам ввести санкции.