Мир 18 декабря 2022, 07:25 КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря YouTube

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Северная Корея с интервалом примерно в полчаса запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Береговой охраны Японии. Обе ракеты приземлились за пределами японской исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Японские сторожевые корабли попросили находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам ракет, а, если обнаружат их, связаться с властями. При канцелярии японского премьера Фумио Касиды заработал кризисный штаб, который собрал и проанализировал всю информацию о выпущенных ракетах.

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Как в итоге сообщил журналистам заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино, ракеты пролетели примерно по 500 километров и максимально поднялись на 550 километров.

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С начала года КНДР совершила уже 36 ракетных пусков. Тосиро Ино назвал их «совершенно неприемлемыми».

«По дипломатическим каналам через посольство в Пекине северокорейской стороне был выражен протест», — процитировал его ТАСС.