Мир 20 декабря 2022, 10:36 КНДР покажет силу своих межконтинентальных ракет — сестра Ким Чен Ына Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына: скоро мир убедится в надежности северокорейских ракет Unsplash

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Северная Корея докажет всему миру мощь своих межконтинентальных баллистических ракет. Это случится в ближайшее время, предупредила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Ее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам Ким Е Чжон, некоторые эксперты усомнились в подлинности северокорейской межконтинентальной ракеты и назвали ее ракетой средней дальности. Она предупредила, что скоро весь мир убедится в том, что был не прав. При этом угрозы ввести санкции на КНДР не подействуют — республика продолжит разработку и испытания.

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«Они будут оскорблять наши стратегические оружия под предлогом, что запуском под самым большим углом нельзя подтвердить, а можно узнать только запуском под реальным углом. <…> Скоро попробуем», — сказала Ким Е Чжон.

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Сестра лидера КНДР также раскритиковала заявления южнокорейских чиновников. По словам Ким Е Чжон, они либо сомневаются в возможностях КНДР, либо придираются к соседу, будучи при этом марионетками Запада. Местные эксперты не поверили в успешные испытания разведывательных спутников, заявили о низком качестве снимков и заподозрили Северную Корею в инсценировке.