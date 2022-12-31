Мир 31 декабря 2022, 03:44 КНДР запустила 3 баллистических ракеты — СМИ «Ренхап»: КНДР запустила 3 баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря РИА «Новости»

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КНДР выпустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

По предварительным данным, две ракеты уже упали. В агентстве написали, что южнокорейские военные сейчас оценивают дальность, высоту и скорость полета снаряда.

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По информации береговой охраны Японии, район падения ракет находится за пределами исключительной экономической зоны страны.

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Всего в этом году КНДР произвела 37 запусков баллистических ракет. Предыдущий состоялся неделю назад, 23 декабря. Две баллистические ракеты запустили из Пхеньяна в сторону Японского моря.

Замминистра обороны Японии заявил, что одна из ракет могла быть с изменяемой траекторией. Максимальная высота полета составила около 50 километров. Преодоленное расстояние — до 300 километров.