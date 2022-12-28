Мир 28 декабря 2022, 02:18 Ким Чен Ын наметил основные цели по укреплению оборонного потенциала КНДР Глава КНДР Ким Чен Ын поставил задачу укрепить оборонный потенциал страны в 2023 году

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КНДР в 2023 году должна по-новому укреплять оборонный потенциал страны, учитывая «провокационную обстановку» на Корейском полуострове. Такое заявление сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в докладе на VI пленума ЦК ТПК, его слова передало радио «Голос Кореи».

Корейский лидер в докладе проанализировал ситуацию в регионе и международную политическую обстановку, а также представил направления внешней политики и «борьбы с противниками».

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«Также намечены новые главные цели укрепления оборонной мощи, чего надо динамичной борьбой достичь в 2023 году в ответ на многостороннее изменение ситуации», — говорится в сообщении.

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Ким Чен Ын заявил, что для выполнения поставленных задач члены ЦК ТПК «должны коренным образом изменить подход к работе и стиль работы». Также корейский лидер отметил необходимость коренных перемен в «идейной и бытовой» культуре людей.

Власти КНДР назвали Конституцию страны самой мудрой в мире. Северокорейский лидер принял участие в мероприятии по случаю 50-летия главного документа в стране.