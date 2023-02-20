Мир 20 февраля 2023, 04:06 Сестра Ким Чен Ына пригрозила начать пуски ракет в Тихий океан в ответ на действия США Сестра Ким Чен Ына: КНДР начнет запуск ракет в Тихий океан в ответ на действия США РИА «Новости»

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Северная Корея может активизировать ракетные пуски в Тихий океан в ответ на действия Соединенных Штатов. С таким заявлением выступила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон — сестра главы государства Ким Чен Ына. Ее слова привело Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

По ее словам, на Корейском полуострове наблюдается активное движение стратегических ударных средств США. В Пхеньяне оценивают их влияние на безопасность КНДР и готовы принять соответствующие ответные меры, подчеркнула сестра Ким Чен Ына.

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«Частота использования Тихого океана как нашего полигона зависит от характера действия американских войск», — добавила она.

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Накануне Ким Е Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не будут направлять на Южную Корею. По ее словам, страна тщательно следит за каждым действием врагов

Глава КНДР Ким Чен Ын ранее отметил, что США специально идут на сближение с Южной Кореей и Японией, чтобы создать «азиатскую версию НАТО». Он отметил, что с 2022 года американские власти начали максимально поднимать уровень военного давления на КНДР, вводя в Южную Корею различные ядерные ударные средства.