19 февраля 2023, 10:41
Сестра Ким Чен Ына обещала не брать под прицел ракет Южную Корею
Сестра Ким Чен Ына: КНДР не направит межконтинентальные ракеты на Южную Корею
Межконтинентальные баллистические ракеты КНДР не направят на Южную Корею. Об этом ссобщила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра главы государства Ким Чен Ына. Заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Глупым напоминаю: межконтинентальные ракеты не будут направлены на Сеул. У нас нет желания иметь дело с южнокорейским отребьем», — отметила сестра Ким Чен Ына.
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Она предупредила южнокорейскую сторону, чтобы не совала нос «куда не надо», демонстрируя свою смелость. По словам Ким Е Чжон, страна следит за каждым действием врагов и решительно ответит на любой враждебный акт.
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Сестра Ким Чен Ына сочла ложными заявления США о том, что они не настроены враждебно по отношению к КНДР, и посоветовала американским властям отказаться от действий, которые угрожают безопасности республики.
В конце января Ким Е Чжон пожелала России сжечь дотла западное вооружение на Украине.
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