Мир 01 января 2023, 09:55 Северная Корея обвинила США в создании "азиатской версии НАТО" Ким Чен Ын упрекнул США за попытки создать аналог НАТО в Азии Unsplash

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США намеренно сближаются с Южной Кореей и Японией, чтобы создать «азиатскую версию НАТО». С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство.

По мнению Ким Чен Ына, США с 2022 года максимально поднимают уровень военного давления на КНДР, часто вводя в Южную Корею различные ядерные ударные средства.

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«С другой стороны, США, основательно продвигая осуществление сотрудничества с Японией и Южной Кореей под предлогом „укрепления альянса“, погружаются в создание нового военного блока, азиатской версии НАТО», — заявил лидер Северной Кореи.

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Ким Чен Ын подчеркнул, что Запад уже получил предупреждение и теперь боится КНДР. При этом он заявил о намерении вдвойне нарастить военные возможности страны.

«Первоочередной задачей ядерных вооруженных сил являются сдерживание войны и защита мира и стабильности, но, если это не удастся, Пхеньян готов выполнить и другую миссию, необоронную», — сказал он.

Между тем КНДР в ночь на 1 января выпустила в Японском море очередную баллистическую ракету. В 2022 году Северная Корея запустила в заданном направлении порядка 70 ракет.