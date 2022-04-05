Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ядерным ударом

В Северной Корее заявили о готовности нанести ядерный удар по соседней стране, если она решится на военную конфронтацию с КНДР. Об этом Южную Корею предупредила сестра Ким Чен Ына.

Слова Ким Е Чжон привело ЦТАК. Она отметила, что «наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в конце марта рассказывал, что страна активно наращивает наступательное вооружение.

С начала 2022 года КНДР запустила уже 12 ракет. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» Северная Корея произвела в марте впервые с 2017 года.