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    05 апреля 2022, 02:08

    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ядерным ударом

    ЦТАК: КНДР применит ядерное оружие при конфронтации со стороны Южной Кореи

    Александра Ломейко

    В Северной Корее заявили о готовности нанести ядерный удар по соседней стране, если она решится на военную конфронтацию с КНДР. Об этом Южную Корею предупредила сестра Ким Чен Ына.

    Слова Ким Е Чжон привело ЦТАК. Она отметила, что «наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг»

    Северокорейский лидер Ким Чен Ын в конце марта рассказывал, что страна активно наращивает наступательное вооружение.

    С начала 2022 года КНДР запустила уже 12 ракет. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» Северная Корея произвела в марте впервые с 2017 года.