Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал, что страна развивает наступательные вооружения
Лидер КНДР Ким Чен Ын рассказал, что страна активно занимается наращиванием наступательного вооружения. Об этом сообщил RT со ссылкой на «Ренхап».
«Мы продолжим достижение цели укрепления потенциала национальной обороны», — отметил политик.
Ким Чен Ын подчеркнул, что планирует создание усовершенствованных ударных средств. Они войдут в оснащение армии страны.
Ранее КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Разрешение на запуск ракеты дал лидер страны.