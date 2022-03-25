КНДР подтвердила тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ранее сообщалось, что Северная Корея подтвердила, что провела тестовый запуск баллистической ракеты большой давности, предположительно МБР, в сторону Японского моря. Как отметили военные Южной Кореи, ракета пролетела около 1080 километров. Максимальная высота полета составила 6200 километров. В ответ Южная Корея запустила ряд баллистических и крылатых ракет также в сторону Японского моря.

По данным Yonhap, приказ о запуске отдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, заявивший о подготовке к длительному противостоянию с США. По данным северокорейскго лидера, ракета пролетела 1090 километров. Максимальная высота полета составила 6248 километров.

Данный запуск оказался двенадцатым с начала 2022 года и первый запуск межконтинентальной ракеты с конца 2017 года.

Ранее заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов заявил, что отношения России и КНДР начали стремительно налаживаться. Причиной этого послужила ситуация на Украине.