Серена Уильямс выиграла ASB Classic и пустила $43 тысячи на благотворительность

Серена Уильямс впервые за три года стала обладательницей титула, выиграв Открытый чемпионат Окленда по теннису (ASB Classic). Полученный выигрыш спортсменка решила направить в помощь пострадавшим от лесных пожаров в Австралии.

Уильямс пожертвовала 43 тысячи долларов, сообщил телеканал CBS News. Победа взволновала ее настолько, что спортсменка не сдержала восторга и закричала от радости.

«О, это хорошо!» — сказала она после окончания встречи. На чемпионате Серена Уильямс одержала верх над американкой Джессикой Пегулой.

Лесные пожары бушуют в австралийских штатах с 2019 года. Пламя уже уничтожило около двух тысяч домов и трех тысяч других строений, выжжено свыше 6,5 миллиона гектаров леса. Из-за огня погибли или пострадали более миллиарда представителей фауны Австралии.

Недавно Национальная служба парков и дикой природы послала вертолеты в труднодоступные места страны, чтобы помочь животным. С винтокрылых машин скидывали тысячи килограммов овощей — моркови и сладкого картофеля.