Серена Уильямс стала источником вдохновения для песни из «Малефисенты»

Американская певица Биби Рекса рассказала, что на песню из фильма «Малефисента» ее вдохновила теннисистка Серена Уильямс. Об этом сообщило агентство Associated Press

По словам певицы, она написала композицию You Can’t Stop the Girl («Тебе ее не остановить»), думая про то, как Уильямс нарушила традиции и вышла на корт в черной балетной пачке во время турнира US Open 2018 года. Это произошло после того, как спортсменке запретили выступать в обтягивающем костюме.

Песню услышал режиссер «Малефисенты» Хоакин Роннинг и решил ее использовать. Исполнительница главной роли и продюсер картины Анджелина Джоли одобрила его выбор, так песня попала в саундтрек.

По словам Биби Рексы, песню аранжировали с привлечением оркестра из 80 исполнителей, что было для нее впервые. В середине октября исполнительница представила клип на эту композицию.

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» вышел на экраны 17 октября. Это ремейк диснеевского мультфильма «Спящая красавица». Картина посвящена Малефисенте — главной злодейке мультфильма 1959 года.