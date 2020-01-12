Морковный дождь обрушили на животных Австралии. Видео

Настоящий дождь из моркови устроила национальная служба парков и дикой природы Австралии, чтобы помочь животным. Овощи разбрасывали с вертолета в труднодоступных местах, где бушевали лесные пожары.

«Сегодня сотрудники операции „Скальные валлаби“ („Rock Wallabу“) сбросили тысячи килограммов пищи (в основном сладкий картофель и морковь) для колоний скальных валлабов по всему Новому Южному Уэльсу», — сообщил в Twitter министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

Он также поделился фотографией одного из животных, которое уже получило и оценило «посылку».

Подписчики поспешили оценить такой шаг помощи пострадавшим животным и выразили благодарность. При этом многие подчеркнули, что предстоит сделать еще очень многое для восстановления региона и одной морковки недостаточно.

«Благодарю вас, министр, от всего сердца за это. Конечно, для выхода из этого экологического кризиса потребуется гораздо больше», — написал один из пользователей.

Некоторые решили узнать у министра о судьбе коал, которые пострадали ничуть не меньше кенгуру.

«Отличная работа и отличная инициатива. Но я должен спросить, почему валлаби более важны, чем наши находящиеся под угрозой исчезновения коалы и летучие лисицы, которые также голодают», — задался вопросом комментатор.

Сильные лесные пожары охватили в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория с 2019 года. Огонь уничтожил порядка двух тысяч домов, трех тысяч других построек и выжег более 6,5 миллиона гектаров леса. Кроме того, пострадали и погибли более миллиарда представителей уникальной фауны Австралии, пишет «Газета.ru».