Сербские футбольные фанаты развернули на трибуне плакат в память о Дугиной

В Сербии фанаты футбольного клуба «Црвена Звезда» развернули на трибуне плакат в память о погибшей российской журналистке Дарье Дугиной. Об этом сообщил «Пул N3» в Telegram-канале.

«Дарья Дугина — вечная память», — было написано на плакате, который развернули во время футбольного матча.

В это время в фанатском секторе зазвучала песня «Катюша».

Дарья Дугина погибла 20 августа в Подмосковье. Журналистка скончалась в результате подрыва автомобиля. После совершения преступления подозреваемая Наталья Вовк покинула Россию, укрывшись в Прибалтике. Следственный комитет России полагает, что могли быть и другие люди, причастные к гибели Дугиной.

Ранее российский хакер из группы RahDit заявил, что Вовк была агентом украинских спецслужб в Мариуполе. Женщина маскировалась под местную жительницу, а когда пришло время — въехала на территорию России. Ее специально оставили на территории Мариуполя при отходе войск в качестве «спящего» агента.