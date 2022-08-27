Участники Московского международного кинофестиваля почтили минутой молчания память Дугиной
Участники ММКФ почтили минутой молчания память погибшей журналистки Дугиной
Память погибшей журналистки Дарьи Дугиной почтили минутой молчания на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в театре «Россия». Об этом сообщил ТАСС.
К собравшимся обратилась министр культуры России Ольга Любимова. Она отметила, что фестиваль — это прежде всего «радость общения» и, возможно, будущие проекты.
«Но я позволю себе начать с настоящей трагедии, с которой мы столкнулись всего несколько дней, — трагическая смерть Даши Дугиной в ходе террористического акта. Я очень прошу вас всех сейчас вспомнить эту талантливую, очень молодую, очень порядочную и добрую девушку минутой молчания», — произнесла Любимова.
ММКФ продлится до 2 сентября. В основной конкурс вошли 13 фильмов, в том числе три российских. С 1999 года фестиваль стал ежегодным, его президент — режиссер Никита Михалков.
Дарья Дугина, дочь известного философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа в Подмосковье. В ее автомобиле дистанционно привели в действие взрывчатку. В ФСБ России заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы. Предположительно, исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая снимала квартиру по соседству с Дарьей.