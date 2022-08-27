Участники Московского международного кинофестиваля почтили минутой молчания память Дугиной

Память погибшей журналистки Дарьи Дугиной почтили минутой молчания на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в театре «Россия». Об этом сообщил ТАСС.

К собравшимся обратилась министр культуры России Ольга Любимова. Она отметила, что фестиваль — это прежде всего «радость общения» и, возможно, будущие проекты.

«Но я позволю себе начать с настоящей трагедии, с которой мы столкнулись всего несколько дней, — трагическая смерть Даши Дугиной в ходе террористического акта. Я очень прошу вас всех сейчас вспомнить эту талантливую, очень молодую, очень порядочную и добрую девушку минутой молчания», — произнесла Любимова.

ММКФ продлится до 2 сентября. В основной конкурс вошли 13 фильмов, в том числе три российских. С 1999 года фестиваль стал ежегодным, его президент — режиссер Никита Михалков.

Дарья Дугина, дочь известного философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа в Подмосковье. В ее автомобиле дистанционно привели в действие взрывчатку. В ФСБ России заявили, что к преступлению причастны украинские спецслужбы. Предположительно, исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк, которая снимала квартиру по соседству с Дарьей.