Мир 20 августа 2023, 21:11 Сербия пообещала поставлять российский газ в Венгрию вместо Украины Сийярто: Венгрия договорилась с Сербией об увеличении транзита российского газа РИА «Новости»

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Сербия сможет увеличить транзит российского газа в Венгрию, если украинский «Нафтогаз» откажется продолжать контракт с «Газпромом». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальных сетях.

«Сегодня президент Сербии подтвердил, что если Венгрия хочет увеличить количество газа, прибывающего в Венгрию через Сербию, то Сербия может обеспечить необходимые для этого мощности поставок», — сказал Сийярто в видеообращении.

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В июне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что киевские власти не будут продлевать договор о поставках российского газа в Европу через свои территории. При этом нынешнее соглашение истечет в конце 2024 года.

По словам замглавы российского МИД Михаила Галузина, это решение серьезно ударит по энергетической безопасности Европы.

В связи с этими рисками правительство Венгрии ищет альтернативные пути для российского газа. Ранее Петер Сийярто предложил направить голубое топливо в страну через «Турецкий поток».