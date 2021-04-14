Сербия первой в Европе запустила производство «Спутника V»

Сербия стала первой страной в Европе, которая запустила производство российской вакцины «Спутник V». Препарат будут выпускать на базе Института вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Производство в Сербии соответствует самым строгим стандартам», — подчеркнули представители фонда.

В будущем произведенную в «Торлаке» вакцину могут начать экспортировать в другие страны региона. В РФПИ также напомнили, что вакцинация против COVID-19 российским препаратом началась в Сербии 6 января этого года. Локальное производство «Спутника V» поможет увеличить масштабы вакцинации.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что во время фармакологического надзора специалисты не выявили ни одного случая тромбоза у привившихся препаратом «Спутник V».

Дело в том, что вакцина проходит несколько стадий очистки, а это исключает попадание в нее большого количества остаточной ДНК. А именно она повышает риск образования тромбов. На сегодняшний день «Спутник V», созданный в Центре имени Гамалеи, одобрили уже в 60 странах.