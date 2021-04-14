Во время фармакологического надзора специалисты не выявили ни одного случая тромбоза у привившихся препаратом «Спутник V». Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, развившихся на фоне вакцинации препаратом „Спутник V“ и ставших следствием его применения», — цитирует РИА «Новости» Самойлову.

Она добавила, что отсутствие побочек подтвердил и Минздрав Аргентины. По словам Самойловой, «Спутник V» проходит несколько стадий очистки, поэтому попадание в вакцину большого количества остаточной ДНК, которая повышает риск образования тромбов, исключено. Вакцину «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, одобрили уже в 60 странах.

Ранее аргентинские медики провели исследование и пришли к выводу, что уже первая доза препарата формирует хороший иммунный ответ и достаточное количество антител.

Накануне американские регуляторы FDA и CDC рекомендовали пока не использовать вакцину от компании Johnson & Johnson из соображений осторожности. В Соединенных Штатах выявили несколько случаев тромбоза после прививки этим препаратом.