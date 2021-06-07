Сербия отказалась закрыть воздушное пространство для Белоруссии

Сербия не планирует закрывать воздушное пространство для Белоруссии. В правительстве отметили, что они не являются членами Евросоюза, поэтому могут не подчиняться его правилам.

«Не думаю. Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза», — сообщил в интервью РИА «Новости» председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич.

С 5 июня, согласно постановлению ЕС, белорусским авиаперевозчикам закрыто воздушное пространство и аэропорты стран союза после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Запрет не касается гуманитарных рейсов, аварийных посадок и экстренных пролетов. Такое решение раскритиковали в Международной ассоциации воздушного пространства (IATA). Гендиректор организации Уилли Уолш призвал разделять политику и вопросы авиационной безопасности. Запрет на использование воздушного пространства стран ЕС белорусскими авиакомпаниями, по его мнению, является политизацией авиационной безопасности.

Статус кандидатов на вступление в Евросоюз предоставили Сербии, Албании, Северной Македонии и Черногории. Переговоры с Сербией о вступлении в ЕС начались в 2014 году. При этом новый этап расширения союза может начаться не раньше 2025 года.