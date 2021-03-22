Украина хочет получить членство в ЕС и НАТО в течение 5–10 лет. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Однако политологи уверены, что это останется лишь мечтами. У Киева слишком много проблем, которые не нужны иностранцам.

«Нашим желанием является в промежутке от пяти до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран. То же касается и НАТО. Украина стремится получить членство в Североатлантическом альянсе», — заявил Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Он заметил, что для достижения этой цели Киеву необходимо достичь прогресса в борьбе с коррупцией. Также для того, чтобы стать одной из европейских стран, нужно достигнуть стандартов ЕС в правосудии. Пока же в Евросоюзе есть те, кто «скептически относится к дальнейшему расширению» объединения.

Еще семь лет назад Верховная рада внесла изменения в два закона, с помощью чего отказалась от внеблокового статуса страны. Затем дополнительные изменения определили вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В 2019-м власти закрепили курс государства в ЕС и НАТО в Конституции.

Без шансов, без вариантов

Депутат бундестага Вальдемар Гердт уверен, что цели Киева в данном случае недостижимы, тем более в такой короткий срок. Об этом он рассказал в разговоре с «360».

Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Думаю, конечно, политически, чтобы усложнить отношения с Россией, этот вопрос, возможно, будет обсуждаться или просто обозначаться в медиа, но практически это не осуществимо. Это понимает и Украина, и все члены НАТО и ЕС Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Собеседник «360» уверен, что это очередной пиар-проект, направленный на ухудшение отношений с Россией. С этим согласен и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

«Никаких шансов у Украины на членство в НАТО и ЕС нет. Это всего лишь очередная мантра для того, чтобы, с одной стороны, внутренней аудитории показывать, что Европа ждет Украину, что мы действительно движемся в Европу, в НАТО, с соответствующими гарантиями. <…> С другой стороны, это в очередной раз показывает приверженность нынешней украинской власти к так называемой евроатлантической солидарности», — пояснил собеседник.

Почему Киев не возьмут в ЕС и НАТО

Данюк считает ожидания Киева не просто завышенными, но и вовсе «не имеющими отношения к здравому смыслу». По его словам, членству Украины в НАТО и ЕС может помешать целый ряд факторов.

«Во-первых, это территориальный конфликт на Украине. Согласно основополагающим документам альянса, крайне маловероятно, что в НАТО может попасть страна с неурегулированным территориальным вопросом. В данном случае Украина находится в одной из самых сложных ситуаций, потому что есть вопрос принадлежности Крыма, ДНР и ЛНР», — заметил собеседник «360».

Членство в НАТО и ЕС по факту возможно только при достижении определенных реформ в сфере экономики, безопасности, государственного управления, противодействию коррупции и так далее.

Мы видим, что с 2014 года ни по одному из этих пунктов Украина не продемонстрировала значимых результатов. И об этом не раз говорили соответствующие представители ЕС и НАТО. И в плане безопасности, и в плане экономики, и в плане государственного управления — все это по пунктам говорит, что Украина не справляется Никита Данюк.

Ну и последний момент, тоже крайне важный, считает Данюк, — это геополитическая ценность Украины. Она заключается в том, что включение этой страны в НАТО по большому счету является прямой угрозой безопасности РФ. Россия будет обязана реагировать.

«И реагировать Москва будет достаточно жестко. В нынешней ситуации, несмотря на всю агрессивную риторику, идти на подобного рода конфронтацию с Россией Европа, которая сама станет заложником ситуации, не готова», — пояснил собеседник.

Более того, по словам Гердта, ЕС сейчас сам «трещит по швам». В этой ситуации еще одна страна с не самой устойчивой экономикой, да еще и с территориальным конфликтом объединению совсем не нужна.

«Мы видим, насколько разные отношения Прибалтийских стран… Венгрия, Польша, Англия, которая вышла… В таком состоянии, когда они сами вот-вот развалятся, брать еще одну страну с такой экономикой, как у Украины, нет в этом никакого смысла — ни экономического, ни гуманитарного», — подчеркнул депутат.

Для ЕС и НАТО, уверен Гердт, членство Украины будет выгодно лишь с точки зрения отношения с Россией. Так объединения смогут их ухудшить. Например, поставить поближе к Москве свои военные базы и так далее. Однако собеседник «360» полагает, что «до этого не дойдет».