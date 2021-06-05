Вступил в силу запрет на полеты над ЕС белорусских авиакомпаний

После опубликованного 5 мая решения Совета ЕС вступил в силу запрет на полеты белорусских авиаперевозчиков в воздушном пространстве Евросоюза и использование его аэропортов. Запрет не коснется гуманитарных рейсов, аварийных посадок и экстренных перелетов.

В заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля сказано, что запрет начнет действовать с полуночи субботы (01: 00 московского времени). Белорусские авиакомпании не смогут совершать посадку, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

Санкции стали первой официально утвержденной мерой ЕС в ответ на посадку в Минске самолета авиакомпании Ryanair 23 мая.

Мишель подтвердил, что европейские власти раздумывают над введение персональных санкций против физических и юридических лиц Белоруссии. Их могут ввести уже на следующей неделе. В отдаленной перспективе под запретительные меры могут попасть отдельные сектора белорусской экономики.

В самолете, который летел из Афин в Вильнюс, находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан. Ресурс признан официальным Минском экстремистским.