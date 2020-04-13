Сенатор Джабаров предположил, как коронавирус изменит мир

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за снижение добычи нефти. Сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров в беседе с «360» заметил, что пока рано прогнозировать дальнейшее развитие отношений между Москвой и Вашингтоном. Но мир в скором может поменяться.

После выхода из кризиса, считает сенатор, мир поменяется в целом. Возможно, другими станут и отношения.

«Я думаю, это как раз тот случай, когда люди должны объединяться. Думать о том, как выжить в этой ситуации, и помогать [друг другу]», — подчеркнул Джабаров.

Он выразил надежду, что после пандемии люди будут относиться друг к другу с большей человечностью.

Трамп выразил президенту РФ признательность за сотрудничество, которое Москва оказала при заключении новой сделки ОПЕК+. Благодаря ей страны надеются стабилизировать мировые энергетические рынки.

В США сейчас свыше 557 тысяч зараженных коронавирусом. Скончались 22,1 тысячи пациентов. В России COVID-19 подтвердили у 18 328 человек. Случаев с летальным исходом с начала эпидемии 148. Вирус распространяется по стране уже не по столь оптимистичной траектории, как раньше.