Траектория распространения коронавируса в России изменилась. Теперь все не так оптимистично

Коронавирус стал распространяться в России «не по оптимистичной траектории». Ранее ситуация развивалась позитивно и ограничения хорошо работали. Теперь из-за безответственности некоторых сограждан положение вещей ухудшилось.

«На самом деле, конечно, достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 [марта] пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она (ситуация — прим. ред.) пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», — заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире телеканала «Россия 1».

Она подчеркнула, что ситуация ухудшилась из-за халатности некоторых молодых россиян. Они стали систематически нарушать режим самоизоляции, так как считают, что находятся вне группы риска. Это ошибочное ощущение, и дома следует оставаться всем вне зависимости от возраста. Попович напомнила, что уже несколько стран прошли путь от 10 тысяч зараженных до 100 тысяч пациентов с коронавирусом за две-три недели.

В России число зараженных 2019-nCoV за сутки увеличилось более чем на 2500 человек. Всего медики зафиксировали 18 328 случаев. От COVID-19 умерли 148 инфицированных.