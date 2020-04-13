Трамп заявил, что благодарен Путину за снижение добычи нефти

Президент США Дональд Трамп выразил признательность российскому лидеру Владимиру Путину за сотрудничество по заключению новой сделки ОПЕК+. Она позволит стабилизировать мировые энергетические рынки.

Трамп поблагодарил Путина во время телефонного разговора, уточнили в пресс-службе Белого дома.

«Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, который приведет к стабильности мировых и финансовых рынков», — подчеркнули в пресс-службе.

По телефону глава США выразил благодарность и королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду. Трамп сказал ему спасибо за сотрудничество с РФ и другими нефтедобывающими государствами.

Лидеры трех государств созвонились после сделки ОПЕК+. Россия, США и Саудовская Аравия поддержали договоренность о сокращении добычи нефти. Речь шла о значимости сделки, ситуации на нефтяных рынках и вопросах обеспечения стратегической безопасности.

С мая по июнь крупнейшие страны-экспортеры нефти снизят ее добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Сделку заключили вечером 12 апреля.