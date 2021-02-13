Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. За признание его виновным в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 сенаторов, против — 43.

Для утверждения импичмента необходимо было набрать две трети голосов (67 из 100). Импичмент — это обвинительное заключение против президента или другого госслужащего. В случае с президентом его утверждает Сенат, который выступает в роли суда.

Трамп стал единственным главой США, импичмент которого инициировали дважды. В этот раз обвинение строилось на его призывах к сторонниками на митинге 6 января идти к Капитолию, чтобы не допустить утверждения президентом Джо Байдена.

В результате несколько сотен митингующих захватили здание парламента. В ходе потасовок с полицией погибли пять человек, включая полицейского.

Если бы Сенат утвердил импичмент, признав Трампа виновным в руководстве погромщиками, ему могли бы запретить занимать государственные должности. Сам политик говорил о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году.

Половина зрителей CNBC высказались за то, чтобы Дональд Трамп «полностью удалился из политики». В онлайн-голосовании приняли участие 81% демократов и 26% республиканцев.