Дональд Трамп уже вошел в историю США как первый президент с двумя импичментами, но демократы не готовы его так просто отпустить. Более того, политологи считают, что импичментом дело не закончится.

Во вторник Сенат США проголосовал за то, что импичмент является конституционным. Это решение поддержали 56 сенаторов из 100, против — 44. Большинство сенаторов от Республиканской партии поддержали Трампа, однако шесть проголосовали вместе с демократами. Но пока перебежчиков все еще мало: для объявления импичмента экс-президенту США нужно 67 положительных голосов.

Решение за республиканцами

Сейчас в Сенате равное количество представителей от Республиканской партии и от Демократической — по 50 человек. Однако руководителем Верхней палаты является действующий вице-президент, демократ Камала Харрис. Ее голос также будет учитываться при голосовании, и вряд ли она поддержит Трампа.

«Демократам нужно переманить на свою сторону 17 республиканских сенаторов, что нереально. Очень многие сенаторы, которым может Трамп и не нравится, может они бы проголосовали и против него, но они прекрасно понимают, что через два года им переизбираться, а влияние бывшего президента на избирателей велико. Они не рискнут проголосовать „за“, потому что от этого будет зависеть их судьба», — отметил российский журналист, американист Михаил Таратута.

По словам эксперта, Трамп шантажирует республиканцев выходом из партии и образованием новой. Три из четырех избирателей уже заявили, что пойдут за бывшим президентом.

«Никто не хочет подвергать опасности существование своей партии, поэтому переманить такое количество сенаторов нереально, и демократы это прекрасно понимают», — добавил он.

Политолог Дмитрий Журавлев, напротив, посчитал, что у демократов получится переманить на свою сторону нужное количество республиканцев.

«После штурма Капитолия часть республиканцев перестала считать Трампа своим лидером. Штурм Капитолия нужен был, чтобы политическая элита консолидировалась и перестала воспринимать борьбу Трампа с Байденом как борьбу партий, а стала восприниматься так, как есть в действительности: борьба элиты с народом», — отметил Журавлев.

Второе пришествие

Несмотря на то, что в Сенате импичмент Дональду Трампу признали конституционным, остаются люди, которые имеют другую точку зрения. Однако для демократов важно, чтобы слушания состоялись, даже если они не принесут никакого результата, заметил Таратута.

«Им нужно очернить Трампа насколько это возможно, даже если им не удастся довести импичмент до конца, вылить на него достаточно грязи, чтобы еще больше дискредитировать в глазах будущих избирателей», — отметил Михаил Таратута.

По его мнению, главной целью импичмента для демократов является исключение Трампа юридически из следующих выборов. Еще одна причина — внести раскол в Республиканскую партию, потому что шесть сенаторов-республиканцев уже пошли против Трампа. Верхушка настроена против бывшего лидера американцев, но его поддержка избирателями огромна, она не уменьшилась после всего, что произошло в последнее время.

С ним согласен руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков. Среди республиканцев отсутствует консенсус и есть ряд сенаторов, которые проголосовали в пользу конституционности импичмента Трампу.

«Основная масса республиканцев в Сенате придерживается мнения, что Трамп не может быть лидером партии, но проводить импичмент в отношении президента, чьи полномочия уже завершились, в принципе, нецелесообразно», — сказал Шариков.

Задача новой администрации, по мнению Журавлева, не в том, чтобы увеличить свое влияние во внешнем мире, решить проблему безработицы, а в том, чтобы создать такую ситуацию, в которой Трамп больше невозможен.

«Для американской политической элиты, к которой Трамп не принадлежит, принципиально важно не допустить повторения Трампа — антисистемного президента, который держался только благодаря поддержке части населения, причем значительной. Теперь необходимо, чтобы в следующий раз обиженное на власть население при попытке выдвинуть нового президента знало, к чему это может привести», — отметил политолог.

Раскол среди республиканцев

Второй импичмент экс-президенту США показал, что раскол в республиканской партии существует. Оказалось, что не все республиканцы поддерживают Дональда Трампа. По мнению Михаила Таратуты, у каждого свои причины не любить его.

«Трамп — такая фигура, что у очень большого числа людей вызывает отторжение. Он как личность очень неприятный, вероятно, человек, как я полагаю», — отметил американист.

Но есть еще одна причина, почему против Трампа голосуют свои. Таратута заявил, что избирательный округ, от которого баллотируется тот или иной сенатор, может быть настроен против Трампа, поэтому они стремятся дистанцироваться от него, чтобы иметь больше шансов на следующих выборах и снова занять свои места.

Жизнь после импичмента

Если Трампа признают виновным, то ему назначат наказание. Демократы, по мнению экспертов, мечтают о запрете экс-президенту принимать участие в любых выборах, занимать выборные и государственные должности.

«Безусловно, если его признают виновным, то могут теоретически лишить постпрезидентских привилегий. В частности, создание своей библиотеки, охраны, пенсии и другие», — сказал Таратута.

Эксперты сходятся в одном — после импичмента от Трампа не отстанут. Возможны уголовные преследования по поводу подстрекательства к мятежу и махинаций с налоговыми декларациями. К чему именно приведут попытки посадить Трампа, пока говорить рано.