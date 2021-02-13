Больше половины опрошенных американцев не захотели видеть Трампа в политике

В результате онлайн-голосования, проведенного CNBC, выяснилось, что 54% зрителей телеканала хотят, чтобы экс-президент США Дональд Трамп «полностью удалился из политики». Об этом заявил 81% демократов и 26% республиканцев.

В исследовании, состоявшемся до начала процесс импичмента, приняла участие тысяча американцев.

По данным РИА «Новости», 74% республиканцев хотят видеть Трампа в политике. В том числе, 48% считают, что он должен возглавлять Республиканскую партию. При этом 12% считают, что он вообще не должен возглавлять какую-либо политическую силу.

Представляющий интересы Трампа в суде адвокат Майкл ван дер Вин заявил, что импичмент позволит демократам не только лишить его клиента возможности получить выборную должность. Конгресс может потребовать наложить запрет на участие частных лиц в выборах на государственные должности. Этот маневр позволит закрепить механизм контроля над тем, кто может выдвигаться на должность президента.