Сенат отказался выносить импичмент Трампу до 20 января

Сенат не будет выносить решение по импичменту Дональду Трампу до окончания срока его президентских полномочий 20 января. Такое заявление сделал лидер республиканцев в верхней палате парламента Митч Макконнелл.

Он отметил, что если даже Сенат рассмотрит вопрос об отстранении пока еще действующего президента на этой неделе, то завершить процедуру ухода Трампа до 20 января не получится, написало РИА «Новости». При этом лидер республиканцев усомнился, что можно говорить о «честном и серьезном» процессе в оставшиеся семь дней президентства Трампа.

Макконнелл напомнил, что три других процесса по импичменту в Сенате длились 83 дня, 37 дней и 21 день. По его мнению, сейчас важно сосредоточиться на передаче власти Джо Байдену. Последний назвал Трампа виновным в нападении протестующих на Капитолий.

Сенатор сообщил, что процесс рассмотрения импичмента начнется на первой регулярной сессии после того, как Палата представителей внесет обвинения в Сенат. Когда это случится, неизвестно.

Нижняя палата парламента во главе с Нэнси Пелоси объявила действующему президенту США импичмент. Он стал вторым за время пребывания Трампа в кресле главы государства.