Мир 12 марта 2023, 02:52 Сенат Франции принял пенсионную реформу, вызвавшую протесты в стране AFP: сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, которая вызвала протесты в стране РИА «Новости»

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Спорную пенсионную реформу, которая спровоцировала протестные акции по всей Франции, приняли в сенате. Об это сообщило агентство Agence France-Presse (AFP).

«Сенат Франции принял спорную пенсионную реформу», — говорится в сообщении агентства.

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За принятие реформы проголосовали 195 сенаторов, против высказались 112 человек.

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В субботу 11 марта по Франции прошла очередная волна забастовок против пенсионной реформы, были запланированы около 230 акций. В Париже полицейские применили слезоточивый газ для разгона митингующих. Начались массовые стычки протестующих с силовиками. Правоохранители начали задерживать участников акции.

Проект пенсионной реформы 10 января представила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Пенсионный возраст начнут повышать с 1 сентября 2023 года поэтапно. Начиная с 1 сентября 2023 года официальный возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 году.