Мир 10 января 2023, 23:48 Пенсионный возраст повысят во Франции Премьер Франции Борн: пенсионный возраст будет повышаться на три месяца в год с 1 сентября freepik

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Во Франции пенсионный возраст начнут повышать с 1 сентября 2023 года, сообщила на пресс-конференции премьер-министр страны Элизабет Борн. Повышение составит три месяца ежегодно, процитировало французского премьера РИА «Новости».

«Начиная с 1 сентября 2023 года официальный возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличиваться на три месяца в год, чтобы достичь 64 лет к 2030 году. На конец пятилетнего президентского срока он будет составлять 63 года и три месяца», — сообщила Борн.

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Сейчас пенсионный возраст во Франции составляет 62 года. Необходимо сохранять баланс между работающими гражданами и пенсионерами, заявила Борн. Правительство планирует проиндексировать около двух миллионов пенсионных пособий, размер которых достигнет 85% от прожиточного минимума. В новом законопроекте также указано, что в расчет выработки лет будет включен декретный отпуск, чего не было ранее.

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Пересмотр пенсионной системы во Франции может спровоцировать массовые протесты и забастовки. Несмотря на растущее недовольство, власти настаивают, что реформа — единственный выход из сложившейся ситуации.