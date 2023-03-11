11 марта 2023, 20:10
Полицейские Парижа применили слезоточивый газ против митингующих
Стражи порядка применили слезоточивый газ на проходящей демонстрации против пенсионной реформы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
По его словам, во французской столице уже начались масштабные столкновения протестующих и полицейских. Эти стычки происходят на проспектах Ледрю-Роллен и Домениль. Они расположены в 12-м округе Парижа.
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Журналист отметил, что от мест столкновений до площади Нации — финальной точки маршрута протестующих — оставалось совсем немного. Обнаружившиеся среди демонстрантов начали кидать в полицейских камни и бутылки. Это и стало причиной применения стражей порядка слезоточивого газа. Также полицейские начали задерживать протестующих. По словам корреспондента, одного из протестующих отбили из рук стражей порядка обратно в толпу.
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Кроме того, хулиганы-демонстранты формируют из мусорных баков большие кучи и поджигают их. На место событий уже выехали сотрудники экстренных служб.
Париж
Протесты
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