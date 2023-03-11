Мир 11 марта 2023, 20:10 Полицейские Парижа применили слезоточивый газ против митингующих РИА «Новости»

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Стражи порядка применили слезоточивый газ на проходящей демонстрации против пенсионной реформы. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По его словам, во французской столице уже начались масштабные столкновения протестующих и полицейских. Эти стычки происходят на проспектах Ледрю-Роллен и Домениль. Они расположены в 12-м округе Парижа.

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Журналист отметил, что от мест столкновений до площади Нации — финальной точки маршрута протестующих — оставалось совсем немного. Обнаружившиеся среди демонстрантов начали кидать в полицейских камни и бутылки. Это и стало причиной применения стражей порядка слезоточивого газа. Также полицейские начали задерживать протестующих. По словам корреспондента, одного из протестующих отбили из рук стражей порядка обратно в толпу.

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Кроме того, хулиганы-демонстранты формируют из мусорных баков большие кучи и поджигают их. На место событий уже выехали сотрудники экстренных служб.