Мир 08 января 2023, 21:53 Семью из пяти человек нашли мертвой в доме Северной Каролины Полиция Северной Каролины выясняет обстоятельства гибели семьи из пяти человек

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Тела семейной пары и троих детей обнаружили в доме города Хай-Пойнт в штате Северная Каролина. Пресс-служба местного отделения полиции сообщила, что сейчас в причинах гибели семьи разбираются криминалисты.

В ведомстве отметили, что вызов в полицию поступил около 07:00 в минувшую субботу, 7 января. Местные жители заявили, что слышали в доме крики двух взрослых людей. Когда дверь никто не открыл, правоохранители взломали замок.

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«Оказавшись внутри, они обнаружили пятерых погибших, в том числе троих детей», — подчеркнули в пресс-службе.

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В данный момент расследование продолжается. О причинах смерти или способе убийства в полицейском подразделении не сообщили.

В обстоятельствах убийства двух женщин на юго-западе Москвы разбираются российские следователи. Тела погибших с огнестрельгыми ранениями обнаружили после тушения пожара в квартире.

Подозреваемым по делу стал сын и брат погибших. По версии следователей, он застрелил родственниц, поджег квартиру и покончил с собой. Криминалисты назначили подозреваемому посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.