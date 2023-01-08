Криминал 08 января 2023, 18:55 (обновлено: 08 января 2023, 19:57) Мужчина устроил бойню и пожар на юго-западе Москвы. Жертвами стали его мать и сестра СК Москвы: погибшими в квартире на юго-западе Москвы оказались родственники Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Крупный пожар вспыхнул днем 8 января в многоэтажке на улице Дмитрия Ульянова в Москве. При тушении огня в квартире нашли тела двух женщин и мужчины. У всех были огнестрельные ранения. Там же обнаружили ружье и канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. «360» собрал главное о происшествии с тремя погибшими, которые оказались близкими родственниками.

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Информация о пожаре на 14-м этаже дома 23, корпус 1, на улице Дмитрия Ульянова появилась около 15:00. Источник «360» сообщил, что на место прибыли пожарные и спасли четырех человек.

Возгорание происходило в квартире с усиленной металлической дверью. За ней полыхало пламя, а из окон валил черный дым. Спасатели вскрыли квартиру и приступили к тушению. Огонь успел охватить комнату и коридор трехкомнатной квартиры. Всего через несколько минут стало известно, что внутри есть погибшие — три человека.

Данные оперативно подтвердила прокуратура Москвы. В надзорном ведомстве уточнили, что в квартире скончались две женщины и мужчина. По данным источника «360», у одной женщины было огнестрельное ранение в голову, у второй — в туловище. Там же обнаружили канистру с легковоспламеняющейся жидкостью. Погибшего мужчину нашли с ружьем, добавил он.

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Очевидцы происшествия сообщали, что слышали похожий на сильный хлопок звук, после чего из квартиры начал идти дым. Вероятно, причиной стала вылетевшая из квартиры оконная рама, заметил источник. По его информации, несущие конструкции дома, перекрытия и остекления соседних квартир в результате пожара не пострадали.

В Сети появились данные о том, что выбитая под напором огня рама улетела на проезжую часть и чуть не попала в автобус. Такие данные появились, в частности, в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Меньше чем через час после полной ликвидации пожара и обнаружения тел погибших столичный СК сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц. Ход расследования поставила на контроль прокуратура.

Погибшие — члены одной семьи

По данным следователей, 41-летний мужчина застрелил свою 65-летнюю мать и 38-летнюю сестру. Женщины погибли на месте. После этого он облил квартиру горючим, устроив поджог, и свел счеты с жизнью.

В рамках расследования проведут необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинские, отметили в СК.

Следователи продолжают изучать записи камер видеонаблюдения, допрашивают соседей погибших. Из квартиры изъяли ружье, патроны, гильзы и другие предметы, которые могут иметь значение для правоохранителей. По информации Telegram-канала «112», стрелку принадлежит ружье, из которого он убил родственниц. Раньше на семью никто из соседей не жаловался. Источник «360» уточнил, что мужчину зовут Александр Ж. Раньше мужчина был женат, но развелся, добавил он. Пытался найти себе девушку на сайтах знакомств. В анкетных данных указывал, что иногда может выпить в компании, но не курит. Называл себя «светлым умом и надеждой человечества». Судимостей, по его словам, у него не было.

В пресс-службе Следственного комитета отметили, что мужчине, которого подозревают в убийстве матери и младшей сестры, назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.