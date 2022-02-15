Семья застреленного на съемках оператора подала в суд на Алека Болдуина

Новый иск в суд ждет американского актера Алека Болдуина, а также его продюсерскую компанию, помощника режиссера и специалиста по оружию, работавших на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Исковое заявление направила команда юристов, представляющих интересы мужа и сына застреленного оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщил журнал Forbes.

Истцы заявили, что продюсеры игнорировали постоянные жалобы членов съемочной команды, которые указывали на нарушение норм безопасности. В результате все закончилось тем, что Галина Хатчинс погибла от выстрела.

«Болдуин, продюсеры и продакшн компании фильма знали о проблемах с оружием на съемочной площадке, но не сделали ничего для того, чтобы исправить ситуацию. Если бы они приняли необходимые меры Галина Хатчинс сейчас была жива и находилась рядом с мужем и сыном», — говорится в официальном заявлении истцов.

Представляющий интересы семьи Хатчинс адвокат Брайан Паниш заявил, что Болдуин, который был главным актером и продюсером фильма, нарушил 15 пунктов протоколов безопасности. В частности, он не использовал реплику пистолета, а предпочел настоящее оружие, кроме того, позволял себе наводить ствол на камеру, когда оператор брала кадр.

Адвокат подчеркнул, что при помощи судебного разбирательства он намерен привлечь к ответственности виновников гибели Галины Хатчинс и добиться компенсации для вдовца и сына оператора.

Выстрелы на съемочной площадке фильма «Ржавчина» прогремели 21 октября. Пистолет находился в руках актера Алека Болдуина. Перед тем, как он взял оружие ему сказали, что патронов там нет. Но выстрелившее оружие убило оператора Галину Хатчинс и ранило помощника режиссера Дэйва Холлса.

Сам актер заявил, что не нажимал на курок. Он пояснил, что только перевел пистолет в боевой режим по просьбе оператора, а после начал опускать оружие, которое выстрелило.

В ноябре на Болдуина и команду продюсеров подал иск в суд руководитель сценарного отдела картины и главный осветитель. Также сейчас идет судебное разбирательство отвечавшего за оружие реквизитора и компании DQ Media Arms and Prop LLC, предоставившей оружие и боеприпасы для съемок. Вместо боевых патронов фирма должна была привезти холостые.

Уголовных дел по факту смерти Галины Хатчинс и ранения помощника режиссера пока не завели. В департаменте шерифа округа Санта Фе сообщили, что расследование пока еще продолжается. По оценке сотрудников ведомства, на это уйдет еще несколько месяцев прежде чем материалы передадут в прокуратуру.