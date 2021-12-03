Алек Болдуин заявил, что пистолет на съемках фильма «Ржавчина» выстрелил самопроизвольно

Актер Алек Болдуин в первом интервью после гибели оператора на съемочной площадке фильма сделал громкое заявление. Еще по заранее опубликованным фрагментам было ясно, что он отрицает факт нажатия им на курок пистолета на съемках «Ржаdчины». Там, напомним, погибла оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соуза. Теперь же стало ясно: артист утверждает, что пистолет выстрелил самопроизвольно.

Болдуин отметил в беседе с телеканалом АВС, что сцена неоднократно репетировалась, и нажатие на курок просто не требовалось по сценарию. Разумеется, актеру сказали, что пистолет не заряжен — в интервью он еще раз это подтвердил. Болдуин подчеркнул, что даже в этом случае он не стал бы направлять оружие на человека и не спустил бы курок. Поэтому он считает, что пистолет выстрелил просто самопроизвольно.

Во время интервью Алек Болдуин расплакался. Это его первое большое выступление на тему стрельбы на съемочной площадке «Ржавчины» с момента гибели оператора. Он отметил, что не может ждать официальной реакции властей, а потому решился рассказать все сам. Также он сказал, что за пистолет, из которого вылетела смертельная пуля, на съемочной площадке отвечал один человек. Однако его имени Болдуин называть не стал.