23 февраля 2024, 09:57
Секретариат ОДКБ опроверг сообщение о приостановке членства Армении
Секретариат ОДКБ не получал заявления о приостановке членства Армении
Секретариат ОДКБ не получал заявление о приостановке членства Армении в организации. Об этом сообщило РИА «Новости».
В секретариате организации добавили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян мог иметь в виду неучастие страны в мероприятиях ОДКБ, а не выход из структуры.
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«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время», — указали в пресс-службе.
Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ 23 февраля. По его мнению, стороны, подписавшие договор о коллективной безопасности в отношении Армении, не выполнили его.
«Посмотрим, что будет дальше», — высказался Пашинян.
Он также назвал маловероятным мирное сосуществование Армении и Азербайджана, обвинив руководство соседней страны в подготовке войны.
Армения
ОДКБ
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