Важное 23 февраля 2024, 09:57 Секретариат ОДКБ опроверг сообщение о приостановке членства Армении Секретариат ОДКБ не получал заявления о приостановке членства Армении РИА «Новости»

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Секретариат ОДКБ не получал заявление о приостановке членства Армении в организации. Об этом сообщило РИА «Новости».

В секретариате организации добавили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян мог иметь в виду неучастие страны в мероприятиях ОДКБ, а не выход из структуры.

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«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время», — указали в пресс-службе.

Пашинян объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ 23 февраля. По его мнению, стороны, подписавшие договор о коллективной безопасности в отношении Армении, не выполнили его.

«Посмотрим, что будет дальше», — высказался Пашинян.

Он также назвал маловероятным мирное сосуществование Армении и Азербайджана, обвинив руководство соседней страны в подготовке войны.