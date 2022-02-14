Секретарь СНБО Украины не увидел фактов наступления России

Фактов, говорящих о готовности России провести полномасштабное наступление на территорию Украины в ближайшее время, нет. Как сообщил «Интерфакс Украина», такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Он пояснил, что вероятность широкомасштабного наступления российских войск на территорию Украины 16 или 17 февраля минимальна. Силовые структуры страны не видят подтверждающих фактов.

«Ситуация находится абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить 16-го или 17-го февраля. Мы этого не видим», — добавил Данилов.

Он подчеркнул, что военные структуры в курсе, что происходит сегодня на территории Украины, и понимают риски, которые существуют. Но причин для паники и нагнетания обстановки сегодня нет.

О том, что Россия готовится напасть на Украину 16 февраля, сообщило несколько американских СМИ со ссылкой на источники в Белом доме. Якобы такое заявление сделал американский президент Джо Байден.

К западным журналистам уже обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил предоставить доказательства запланированной эскалации конфликта. Украинский лидер заявил, что пока никаких подтверждающих фактов ему так и не предъявили.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что никаких целей для нападения на Украину у них нет. Нагнетанием обстановки занимается именно Запад, прикрывая подобными заявлениями поставки летального оружия на Украину и наращивая военные силы вблизи российских границ.