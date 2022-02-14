Генштаб указал на попытки Запада подтолкнуть Украину к силовым операциям в Донбассе

Запад подталкивает Украину к тому, чтобы она устанавливала контроль над Донбассом силовыми методами, заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов. Он также обратил внимание, что украинская территория стараниями западных партнеров превращается в плацдарм для НАТО.

Об опасности действий руководства стран Запада в отношении Украины Гаджимагомедов высказался, выступая на круглом столе в Совете Федерации, сообщило РИА «Новости».

По его словам, западные страны продолжают формировать из Украины страну, которая будет враждебной России. Он добавил, что на территории этой республики ее партнеры хотят размещать военных и вооружение Североатлантического альянса.

«Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий установления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом», — добавил Гаджимагомедов.

Ранее о том, что Украину толкают к войне власти США, заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, властям этой страны хорошо известно о красных линиях, которые нельзя переступать.