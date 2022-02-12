Зеленский попросил предоставить доказательства о якобы планируемом вторжении России на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в информационном пространстве постоянно говорят об готовящемся вторжении России на Украину. Но при этом нет доказательств.

«Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве слишком много информации относительно глубокой полномасштабной войны со стороны РФ», — сказал он.

Президент добавил, что такие риски возможны, но нет стопроцентных доказательств. Он призвал предоставить соответствующую информацию о якобы готовящемся после 16 февраля вторжении, если у кого-то она есть.

Ранее власти Австралии и Новой Зеландии призвали своих граждан покинуть Украину. С таким заявлением выступили австралийский премьер-министр Скотт Моррисон и новозеландский министр иностранных дел Наная Махута.

По их мнению, между Россией и Украиной наросло напряжение, что делает ситуацию небезопасной для жителей последней. В связи с этим они рекомендовали своим гражданам покинуть страну, «пока имеются коммерческие рейсы, которые могут доставить их домой».