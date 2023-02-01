01 февраля 2023, 11:35
СБУ устроила обыск в доме Коломойского
«Страна.ua»: СБУ провела обыск в доме бизнесмена Коломойского
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом написало издание «Страна.ua».
Предположительно, оперативно-разыскные мероприятия связаны с делом о финансовых махинациях в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта».
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Следствие подозревает Коломойского в уклонении от уплаты таможенных платежей и растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен.
Весной 2021 года США ввели санкции против Коломойского, обвинив его структуры в коррумпированности. В свое время он призывал украинские власти взять курс на улучшение отношений с Россией. После этого многие местные СМИ заявили, что Коломойский получил «черную метку» от Владимир Зеленского.
Ранее советник офиса президента Украины Сергей Лещенко выдвинул предложение об экстрадиции Коломойского в США, где над ним проведут суд.
СБУ
Украина
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