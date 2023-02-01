Мир 01 февраля 2023, 11:35 СБУ устроила обыск в доме Коломойского «Страна.ua»: СБУ провела обыск в доме бизнесмена Коломойского РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в доме бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом написало издание «Страна.ua».

Предположительно, оперативно-разыскные мероприятия связаны с делом о финансовых махинациях в компаниях «Укрнафта» и «Укртатнафта».

Реклама

Следствие подозревает Коломойского в уклонении от уплаты таможенных платежей и растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен.

Весной 2021 года США ввели санкции против Коломойского, обвинив его структуры в коррумпированности. В свое время он призывал украинские власти взять курс на улучшение отношений с Россией. После этого многие местные СМИ заявили, что Коломойский получил «черную метку» от Владимир Зеленского.

Ранее советник офиса президента Украины Сергей Лещенко выдвинул предложение об экстрадиции Коломойского в США, где над ним проведут суд.