Украинский бизнесмен Игорь Коломойский попал под американские санкции. США ввели ограничения на основе надежных данных о коррумпированности предпринимателя, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

«Что касается оснований для данного решения, то госсекретарь США [Энтони Блинкен] имеет надежную информацию о том, что Коломойский был вовлечен в коррупцию в крупных размерах, будучи губернатором. Эта коррупционная деятельность подрывает верховенство закона», — привел слова Прайса ТАСС.

Глава пресс-службы добавил, что сведения о бизнесмене были получены из различных источников. Кроме того, были приняты во внимания статьи в прессе, сообщающие о коррупционной деятельности Коломойского.

«Однако мы также обращаем внимание на нынешние действия Коломойского, которые подрывают демократические процессы и институты, что несет серьезную угрозу будущему Украины», — отметил Прайс.

Он подчеркнул, что США намерены использовать все доступные инструменты для борьбы с коррупцией и привлечению людей к ответственности. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Коломойскому, его жене и двум детям запретят въезд в страну.