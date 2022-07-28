Советник штаба Зеленского предложил отдать Коломойского США

Бизнесмена Игоря Коломойского следует экстрадировать в США. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Его процитировало РИА «Новости».

«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I», — сказал он.

Сергей Лещенко рассчитывает, что американский суд вынесет приговор и отправит его в тюрьму, а также конфискует деньги и вернет их на Украину.

США ввели санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского весной прошлого года, обвинив в коррумпированности. В свое время он призывал улучшить отношения с Россией. Местные СМИ назвали эту меру «черной меткой» для самого президента Украины Владимира Зеленского.