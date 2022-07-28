facebook_pixel
    28 июля 2022, 13:53

    Советник штаба Зеленского предложил отдать Коломойского США

    Лещенко из штаба Зеленского призвал отдать США бизнесмена Коломойского

    Екатерина Виславская

    Бизнесмена Игоря Коломойского следует экстрадировать в США. Об этом заявил советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Его процитировало РИА «Новости».

    Советник штаба Зеленского предложил отдать Коломойского США

    «С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I», — сказал он.

    Сергей Лещенко рассчитывает, что американский суд вынесет приговор и отправит его в тюрьму, а также конфискует деньги и вернет их на Украину.

    США ввели санкции в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского весной прошлого года, обвинив в коррумпированности. В свое время он призывал улучшить отношения с Россией. Местные СМИ назвали эту меру «черной меткой» для самого президента Украины Владимира Зеленского.