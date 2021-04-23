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    23 апреля 2021, 10:33

    Служба безопасности Украины начала преследовать адвокатов экс-президента Януковича

    Анастасия Калинина

    Адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича начали преследовать сотрудники СБУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвокатской фирмы Aver lex.

    «Адвокатам стало известно, что с целью осуществления незаконного давления на работников объединения СБУ начато преследование нескольких адвокатов объединения, среди которых один из его ведущих адвокатов — Виталий Сердюк, являющийся защитником Януковича в разных резонансных делах», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе отметили, что Сердюк также принимал участие в делах о насильственной антиконституционной смене власти на Украине в 2014 году, о потере Крыма и о трагических событиях на Майдане.

    По словам самого адвоката, правоохранители «по личному указанию руководителей Украины» готовят дело о государственной измене, создании преступной группы и террористической организации в отношении защитников Януковича. По его мнению, так в СБУ хотят заблокировать работу адвокатов, представляющих интересы экс-президента. Он заявил, что фирма письменно обратится в Национальную ассоциацию адвокатов Украины, к ведущим международным правозащитным организациям, посольствам стран ЕС, посольствам США и Совету Европы с этой проблемой.

    В 2019 году Виктор Янукович был признан на Украине виновным в государственной измене и заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.