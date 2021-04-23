Служба безопасности Украины начала преследовать адвокатов экс-президента Януковича

Адвокатов бывшего президента Украины Виктора Януковича начали преследовать сотрудники СБУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление адвокатской фирмы Aver lex.

«Адвокатам стало известно, что с целью осуществления незаконного давления на работников объединения СБУ начато преследование нескольких адвокатов объединения, среди которых один из его ведущих адвокатов — Виталий Сердюк, являющийся защитником Януковича в разных резонансных делах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Сердюк также принимал участие в делах о насильственной антиконституционной смене власти на Украине в 2014 году, о потере Крыма и о трагических событиях на Майдане.

По словам самого адвоката, правоохранители «по личному указанию руководителей Украины» готовят дело о государственной измене, создании преступной группы и террористической организации в отношении защитников Януковича. По его мнению, так в СБУ хотят заблокировать работу адвокатов, представляющих интересы экс-президента. Он заявил, что фирма письменно обратится в Национальную ассоциацию адвокатов Украины, к ведущим международным правозащитным организациям, посольствам стран ЕС, посольствам США и Совету Европы с этой проблемой.

В 2019 году Виктор Янукович был признан на Украине виновным в государственной измене и заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.