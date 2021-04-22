СБУ заявила о задержании «агента ФСБ» под Житомиром

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании некоего «агента ФСБ» в Житомирской области. В Киеве заявили, что предполагаемый шпион якобы собирал данные о воинских частях. Об этом сообщили на сайте ведомства.

По данным СБУ, задержанный под Житомиром местный житель должен был по заданию кураторов из российских спецслужб провести видеосъемку двух военных объектов, собрать сведения о составе руководства воинских подразделений, найти компромат, а также установить, где проживают военнослужащие.

При обысках дома у «агента ФСБ», как утверждает СБУ, нашли средства связи с представителями российской разведки. Задержанный признал, что сотрудничает с Москвой, и сейчас дает показания.

У мужчины дома нашли листовки с логотипами запрещенных на Украине телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые связывают с депутатом Виктором Медведчуком.

Следователи СБУ подозревают мужчину в государственной измене.

Расследование продолжается, сообщило ведомство.

Украинские власти в апреле расширили список санкций, в который включили в том числе главу Крыма Сергея Аксенова, экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьера Николая Азарова, а также депутата Госдумы Наталью Поклонскую и другие лица.