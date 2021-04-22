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    22 апреля 2021, 17:40

    СБУ заявила о задержании «агента ФСБ» под Житомиром

    Александр Блинов

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании некоего «агента ФСБ» в Житомирской области. В Киеве заявили, что предполагаемый шпион якобы собирал данные о воинских частях. Об этом сообщили на сайте ведомства.

    СБУ заявила о задержании «агента ФСБ» под Житомиром

    По данным СБУ, задержанный под Житомиром местный житель должен был по заданию кураторов из российских спецслужб провести видеосъемку двух военных объектов, собрать сведения о составе руководства воинских подразделений, найти компромат, а также установить, где проживают военнослужащие.

    При обысках дома у «агента ФСБ», как утверждает СБУ, нашли средства связи с представителями российской разведки. Задержанный признал, что сотрудничает с Москвой, и сейчас дает показания.

    У мужчины дома нашли листовки с логотипами запрещенных на Украине телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые связывают с депутатом Виктором Медведчуком.

    Следователи СБУ подозревают мужчину в государственной измене.

    Расследование продолжается, сообщило ведомство.

    Украинские власти в апреле расширили список санкций, в который включили в том числе главу Крыма Сергея Аксенова, экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьера Николая Азарова, а также депутата Госдумы Наталью Поклонскую и другие лица.