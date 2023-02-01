Мир 01 февраля 2023, 16:32 СБУ после обысков у Коломойского заявила о раскрытии масштабных схем хищений СБУ раскрыла хищение в «Укрнафте» на $1 млрд после обысков у Коломойского СБУ

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Служба безопасности Украины после обысков у бизнесмена Игоря Коломойского сообщила о разоблачении схем хищения в нефтедобывающей компании «Укрнафта» и ее нефтеперерабатывающей дочке — «Укртатнафте». Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

«Служба безопасности Украины разоблачила масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен (более одного миллиарда долларов — прим. ред.) бывшим менеджментом ПАО „Укрнафта“ и ПАО „Укртатнафта“», — уточнили в сообщении.

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В ведомстве установили, что схемы хищения работали благодаря уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.

Утром 1 февраля СБУ устроила обыск в доме Коломойского. Тогда же появилась информация, что оперативно-разыскные мероприятия связаны с делом о финансовых махинациях в компаниях, которые ему принадлежат.

Весной 2021 года США ввели санкции против Коломойского. Ранее бизнесмен призывал украинские власти взять курс на улучшение отношений с Россией.