Сбежавший в Белоруссию польский солдат назвал возвращение домой смертью

Сбежавший в Белоруссию военнослужащий Польши Эмиль Чечко заявил, что ему нельзя возвращаться домой. По словам солдата, на родине ему грозит смерть.

«Возвращение в Польшу — для меня это смерть», — сказал солдат в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Журналист спросил Чечко, хотел ли бы он остаться в Белоруссии и нужна ли ему защита. На это военнослужащий ответил положительно.

«Конечно, да. Потому что если бы меня сейчас отдали в Польшу, зная, чем поляки раньше занимались, понятно, что бы меня ждало», — заявил Чечко.

Ранее польский солдат обвинял силовиков в убийстве волонтеров на польско-белорусской границе. Он рассказал, что видел два случая убийства людей, которые помогали на границе мигрантам. Позже Чечко признался, что сам участвовал в расправах над нелегалами.

Польского военнослужащего задержали в пограничной полосе. Он попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. Мужчина заявил о несогласии с миграционной политикой властей своей страны. При этом в Польше сообщили, что солдат подал рапорт об увольнении из-за проблем с законом. Его обвинили в дезертирстве, за которое его может ждать до 10 лет лишения свободы.