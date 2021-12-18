Сбежавший в Белоруссию польский солдат обвинил силовиков в убийстве волонтеров

Польские силовики убили как минимум двух волонтеров, помогавших на границе мигрантам. Об этом заявил сбежавший в Белоруссию военнослужащий Польши Эмиль Чечко.

«Я видел как минимум две такие ситуации», — заявил польский солдат в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он добавил, что оба убитых были жителями Польши. По словам Чечко, одному из волонтеров выстрелили в лоб после просьбы объяснить, куда пограничники ведут мигрантов. Также он подчеркнул, что сотрудники погранслужбы заставляли пить солдат, которые вместе с ними патрулировали границу.

«Когда нас привезли в первый раз, на первом патрулировании, где-то по дороге мы были пьяные, мы ловили какого-то одинокого человека, возили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах, когда мы были сильно пьяны, но еще не видели, что происходит [на границе], пограничники стреляли ему просто в голову», — рассказал Чечко.

Польский солдат отметил, что пограничники с каждым разом брали с собой все больше военнослужащих, которых поили и заставляли убивать. Причем в патруль брали солдат, живущих в разных палатках, чтобы они ничего не обсуждали.

Ранее Чечко попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. Мужчина заявил о несогласии с миграционной политикой властей своей страны. При этом в Польше сообщили, что солдат подал рапорт об увольнении из-за проблем с законом.