Сбежавший в Белоруссию польский солдат признался в убийстве мигрантов

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, который сбежал в Белоруссию и попросил там политического убежища, сообщил о своем участии в убийствах польскими силовиками нелегальных мигрантов и стрельбе в них. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на интервью Чечко.

«Они выставляли первую группу, убивали их, потому вторую группу, их тоже убивали. Я тоже так делал — стрелял», — процитировало агентство слова Чечко, сказанные им телеканалу «Беларусь 1». Фрагмент интервью показали в эфире канала в прошедшее воскресенье.

По словам польского военнослужащего, впервые он убил человека в конце мая. Так он ответил на вопрос журналистки, помнит ли он, как впервые убил человека.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшыпчак заявил, что сбежавший в Белоруссию польский солдат поступил как дезертир, и его необходимо наказать соответствующим образом. Скшыпчак потребовал смертной казни для военнослужащего. Он выразил несогласие с действия прокуратуры, возбудившей уголовное дело, по которому солдату грозит до 10 лет лишения свободы.