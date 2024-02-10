Мир 10 февраля 2024, 19:06 Саудовская Аравия призвала срочно созвать СБ ООН из-за штурма в Рафахе МИД Саудовской Аравии призвал созвать СБ ООН по ситуации вокруг Рафаха Pxhere

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Саудовская Аравия призывает к созыву Совета Безопасности Организация Объединенных Наций из-за возможной израильской военной операции в городе Рафахе. В МИД страны сообщили, что это последние убежище для сотен тысяч мигрировавших мирных жителей, сообщило РИА «Новости».

«Королевство Саудовская Аравия предупреждает об опасных последствиях штурма и нанесения ударов по городу Рафаху в секторе Газа», — указано в сообщении министерства.

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Саудовские дипломаты указали, что срочный созыв СБ ООН необходим. Нельзя допустить, чтобы Израиль «устроил гуманитарную катастрофу».

Ранее Минздрав палестинского анклава сообщил, что при израильских ударах в Газе погибли более 28 тысяч человек. Свыше 67,6 тысячи жителей — пострадали. США признали промах при реакции на обострение палестино-израильского конфликта.